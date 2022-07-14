Психологи рассказали о пользе садоводства

Сотрудники Флоридского университета выяснили, как садоводство влияет на снижение стресса, тревоги и уровня напряженности. Оказывается, данных вид деятельности действительно полезен для обеспечения психического благополучия.

Было проведено исследование с участием 32 женщин, не имеющих вредных привычек и хронических патологий. Добровольцы не использовали препараты от депрессии, стресса и тревоги. В процессе эксперимента их разделили на тех, кому велели заниматься садоводством, и тех, кто должен был уделять время творчеству.

В конце исследования женщины прошли тесты на тревогу и депрессию. Было выявлено, что садоводство действительно снижает уровень стресса и положительно влияет на психоэмоциональное состояние человека.