Психологи рассказали о пользе садоводства

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14.07.2022, 21:50, Разное
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Сотрудники Флоридского университета выяснили, как садоводство влияет на снижение стресса, тревоги и уровня напряженности. Оказывается, данных вид деятельности действительно полезен для обеспечения психического благополучия.

Было проведено исследование с участием 32 женщин, не имеющих вредных привычек и хронических патологий. Добровольцы не использовали препараты от депрессии, стресса и тревоги. В процессе эксперимента их разделили на тех, кому велели заниматься садоводством, и тех, кто должен был уделять время творчеству.

В конце исследования женщины прошли тесты на тревогу и депрессию. Было выявлено, что садоводство действительно снижает уровень стресса и положительно влияет на психоэмоциональное состояние человека.



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