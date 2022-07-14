Мнение: Локальные успехи Хаймарсов

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“Локальные успехи Хаймарсов стали поводом серьёзного исследования этого оружия со стороны российских военных экспертов.

Почему локальные? Потому что уничтожение складов и даже одного двух штабов не изменит расклад сил. Хотя может сорвать планы наступления, и посеять панику в ряды военнослужащих.

Наиболее неприятными выводами по американским РСЗО является их точность и способность преодолевать ПВО. Ранее считалось, что такое невозможно.

Однако основная проблема не в самих американских ракетах, а в странных решениях командования Российской группировкой, которые попросту игнорировали эту угрозу.

Возникает вопрос: а где же наша подобная высокоточка?! Чтобы современные корректируемые ракеты, чтобы наведение по ГЛОНАСС и Орланам, чтобы «один выстрел – один склад» и тд?

Ведь нас 10 лет кормили (введите «Торнадо-С» в поиск Яндекса и наслаждайтесь) сказками о самом грозном не имеющем аналогов (скоро станет мемом вроде точек принятия решений) чудо-РСЗО. Таких, которые с пакетной сменой, чтобы летали на 120-200 км, чтобы все автоматически работало и враг трепетал?!

Повторю: 10 лет нам рассказывали удивительные истории про полное перевооружение. И вот в 2022 году открываем источники, и удивлённо протираем 👀. Комплексы Торнадо (С) на вооружении 20 штук (двадцать машин).

Ураган 1М бикалиберная система с пакетной сменой направляющих и прочими сетецентрическими наворотами (самая мощная в мире, такой к ней применяли эпитет) в армии всего 6 штук (шесть, Карл!!!).

Знаете, что это напоминает? В Северной Осетии когда-то собрались строить первоклассные горнолыжные курорты. Шума было много. Сделали красивые презентации, всем показали, убедили, деньги взяли и… и нет там никаких горнолыжных курортов. Все те же девственные горы Кавказа. Такие же старые и мудрые, как реактивная система Ураган на шасси ЗИЛ-135 1977 года выпуска (ЖИВОВ)”

Кстати, про “высокогорные курорты Северной Осетии” я помню – да, читал. И много раз – в журнале “Эксперт” любили про них рассказывать. Не в смысле, что они работают, а в смысле, что их вот-вот построят.

А так, пишут, “новых образцов техники в войсках или нет, или в единичных экземплярах, а на две программы перевооружения росармии ушло 40 трлн рублей”. Оно и видно.