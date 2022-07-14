 

Опасный сюрприз: Дерево рухнуло в окно одного из московских домов

14.07.2022, 21:20, Разное
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В самом центре столицы произошло странное происшествие, которое, очевидно, легко могло бы обернуться трагедией.

Жители дома № 9 на Каретной улице получили весьма опасный сюрприз. Средь бела дня в окно одной из квартир рухнуло огромное дерево. На место происшествия выехала бригада спасателей со спайдером, чтобы оттащить дерево от дома. Судя по кадрам, сотрудники МЧС принялись разбирать его по ветвям.

Как передает телеканал “360”, на данный момент неизвестно, как и из-за чего произошло обрушение. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.



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