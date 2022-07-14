 

Бригады “Мосводостока” готовы устранить возможные временные скопления воды

14.07.2022, 21:20, Разное
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Кратковременный ливень вечером прошел на востоке столицы. Воду откачали на трамвайных путях на Ивантеевской улице. Препятствий движению нет.

“В полной готовности находятся 300 бригад и 290 единиц техники “Мосводостока” в случае ухудшения погодных условий”, – сообщается в телеграм-канале “Мосводосток”.

Москвичи могут сообщить о временных скоплениях воды по телефону диспетчерской службы +7 (495) 657-87-03, оставить сообщение в аккаунте “Мосводосток” в социальной сети “ВКонтакте” или отметить канал предприятия в Телеграм.

В воскресенье, 10 июля, на Москву обрушился ураганный ветер и ливень. В больницы с травмами разной тяжести доставлено 10 человек, один погиб. Городские службы оперативно устранили последствия непогоды.



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