Бригады “Мосводостока” готовы устранить возможные временные скопления воды

Кратковременный ливень вечером прошел на востоке столицы. Воду откачали на трамвайных путях на Ивантеевской улице. Препятствий движению нет.

“В полной готовности находятся 300 бригад и 290 единиц техники “Мосводостока” в случае ухудшения погодных условий”, – сообщается в телеграм-канале “Мосводосток”.

Москвичи могут сообщить о временных скоплениях воды по телефону диспетчерской службы +7 (495) 657-87-03, оставить сообщение в аккаунте “Мосводосток” в социальной сети “ВКонтакте” или отметить канал предприятия в Телеграм.

В воскресенье, 10 июля, на Москву обрушился ураганный ветер и ливень. В больницы с травмами разной тяжести доставлено 10 человек, один погиб. Городские службы оперативно устранили последствия непогоды.