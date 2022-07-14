Латвия приостановила соглашение с Россией об упрощенных поездках в приграничных районах

Латвийский кабинет министров принял решение с 1 августа приостановить действие соглашения между Латвией и Россией об упрощении взаимных поездок между жителями, живущими у границы.

Ранее Латвия приостановила выдачу виз, в том числе приграничных, российским гражданам во всех латвийских «дипломатических и консульских представительствах» за рубежом на фоне спецоперации на Украине, сообщил портал tvnet.lv.

А в связи с решением РФ закрыть латвийское консульство в Пскове «выдача приграничных разрешений стала невозможна, поскольку это было единственное дипломатическое и консульское представительство Латвии за границей, которое выдавало такие разрешения гражданам России», передает ТАСС.

Соглашение страны заключили в 2010 году, чтобы упростить взаимные поездки жителей приграничных территорий Латвии и России.

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