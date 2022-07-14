Президент Италии не принял отставку премьер-министра Марио Драги

Президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку премьер-министра Марио Драги, которого просит сначала выступить в парламенте, говорится в распространенном заявлении пресс-службы президента.

«Президент Республики Серджо Маттарелла принял сегодня вечером в Квиринальском дворце председателя совета министров, профессора Марио Драги, который подал прошение об отставке с поста главы правительства, которое он возглавлял. Президент не принял отставку и предложил [Драги] выступить в парламенте, чтобы дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося сегодня заседания в Сенате Республики», – говорится в заявлении, информирует ТАСС.

СМИ сообщают, что Драги выступит в парламенте 20 июля.

Ранее СМИ сообщили, что итальянский премьер-министр Марио Драги подает в отставку. Драги заявлял, что не видит своего правительства без участия Движения «5 звезд», отметив при этом, что удерживать коалицию на основе ультиматумов не имеет смысла.

В феврале 2021 года итальянский президент Серджо Маттарелла после отставки премьера Джузеппе Конте поручил создать правительство экс-главе ЦБ страны и бывшему президенту Европейского ЦБ (ЕЦБ) Марио Драги, тот сформировал новый кабинет министров 12 февраля 2021 года.

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