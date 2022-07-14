Украинские беспилотники обстреляли пограничный пост и АЗС под Брянском
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Украинские беспилотники обстреляли пограничный пост поселка Черноземный и автозаправочную станцию (АЗС) в селе Новые Юрковичи Климовского района Брянской области. сообщил глава региона Александр Богомаз.
Отмечается, что жертв и пострадавших нет.
«Днем дважды был обстрелян пограничный пост поселка Черноземный. Вечером беспилотный аппарат обстрелял АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района. Жертв и пострадавших нет,» – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что 12 июля поселок Белая Березка подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны Украины.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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