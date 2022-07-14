Простой секрет сияющей молодой кожи: как сделать домашний коллаген для ухода за ней всего из двух ингредиентов

Естественное сияние – признак здоровой и молодой кожи. Но различные неблагоприятные факторы отрицательно влияют на эпидермис, и в результате он становится тусклым и сухим. Вы не всегда имеете возможность избежать этого негативного воздействия. Но вы можете приготовить полезное средство для ухода за кожей – домашний коллаген, который вернет лицу сияние. Он состоит всего из двух ингредиентов – геля алоэ вера и кокосового масла. Подробно об этом средстве мы расскажем в статье.

Алоэ вера

Многие люди выращивают алоэ вера дома. Это прекрасное растение для ухода за кожей и телом. Внутри его листьев находится прозрачный гель, который богат витаминами, минералами, углеводами, ферментами, аминокислотами и другими ценными веществами.

Далее мы подробно рассмотрим пользу алоэ вера для кожи.

Увлажнение кожи

Гель алоэ вера можно использовать как увлажняющее средство. Он проникает в клетки эпидермиса и насыщает их влагой. Гель устраняет сухость и шероховатость кожи.

Устранение солнечных ожогов

Гель алоэ вера лечит солнечные ожоги. Он снимает воспаление и успокаивает кожу. В состав геля входят полисахариды, которые помогает в регенерации эпидермиса.

Осветление шрамов и пятен

Алоэ вера осветляет и делает незаметными недостатки кожи. Это средство помогает устранить шрамы, пятна и растяжки. Оно увеличивает производство клеток кожи, что способствует исчезновению рубцовых изменений.

Борьба с прыщами

Антимикробные свойства алоэ вера помогают избавиться от прыщей, не повреждая кожу. Это средство уничтожает бактерии, которые вызывают акне. Оно также устраняет избыток кожного сала и удаляет загрязнения с кожи.

Нерафинированное кокосовое масло

Для приготовления домашнего коллагена вам понадобится нерафинированное кокосовое масло. Благодаря своим противовоспалительным свойствам, оно успокаивает кожу и увлажняет ее. Далее мы подробно расскажем о полезных свойствах этого продукта.

Защита от солнца

Когда вы наносите кокосовое масло, оно создает защитный барьер между кожей и ультрафиолетовыми лучами. Оно действует как натуральный солнцезащитный крем. Однако это не означает, что вам можно отказаться от применения средств с SPF. Их нужно использовать вместе с кокосовым маслом.

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Этот продукт содержит жирные кислоты. которые обладают противовоспалительными свойствами. Они улучшают состояние кожи при солнечных ожогах и способствуют ее восстановлению.

Устранение темных кругов под глазами

Темные круги под глазами появляются вследствие усталости и недосыпания. Кокосовое масло поможет вам их устранить. Оно осветляет потемневшие участки, а также снимает отечность глаз.

Осветление пигментных пятен

Кокосовое масло осветляет пигментные пятна. Оно содержит жирную кислоту – монолаурин, которая обладает отбеливающими свойствами. Это позволяет устранить гиперпигментацию.

Борьба с инфекциями

Лауриновая кислота в составе кокосового масла обладает противомикробными свойствами. Оно идеально подходит для лечения ран и инфекций. Оно помогает при зуде, шелушении, грибковых болезнях, а также акне и красных воспаленных прыщах.

Готовим домашний коллаген

Вымойте листья алоэ вера. Извлеките из них гель ножом или ложкой и поместите в блендер. Взбейте кокосовое масло с алоэ вера, пока смесь не станет однородной.

Храните приготовленное средство в контейнере в холодильнике. Оно сохраняет годность в течение недели. Если смесь застыла от холода, то его нужно некоторое время подержать при комнатной температуре.

Заключение

Гель алоэ вера и кокосовое масло усиливают полезные свойства друг друга. Они помогают коже удерживать воду и насыщают ее питательными веществами. Домашний коллаген предотвращает сухость и шелушение эпидермиса, делая его гладким и сияющим.