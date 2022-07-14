Мнение: Как США хотят заблокировать российскую нефть, деблокада Калининграда и репарации Польше

1. В США разработали план действий, который, согласно их расчётам, должен привести к блокированию основной части поставок российской нефти. А на нефть, которую нам таки разрешат поставлять, по требованию Запада должна быть установлена смехотворно низкая цена. Цитирую комментарий Кримсональтера (ссылка):



Итого, вот план США:

1. Евросоюз и Великобритания запрещают страховать и перестраховать танкеры, которые везут российскую нефть. Так как на лондонских и европейских (а ещё швейцарских, но их европейцы прогнут традиционно) страховщиков приходится большая (>90%) страхового рынка для морских перевозок, то Россия теряет вообще возможность морского экспорта нефти.

2. Приходят США и милостиво разрешают России всё-таки что-то экспортировать (то есть разрешит предоставление страховых и перестраховых услуг), но только для нефти, которую Россия будет продавать по $40 за баррель. В теории, даже содействия КНР и Индии не требуется чтобы поставить Россию на колени.

Отличный (на самом деле нет) план и смотрится, наверное, очень убедительно, но только для тех, кто не знает как это работает на самом деле. <…>

…банк JP Morgan <…> пишет своим клиентам, что:

А) Россия, Индия, Китай перейдут на “суверенное страхование” (это когда условное Правительство РФ даёт гарантии индийским и китайским покупателям что “в случае чего” Россия, вот конкретно Россия как государство, заплатит за ущерб) – это очевидный и очень вероятный сценарий развития событий.

Б) Индия уже сама так один раз делала, покупая иранскую нефть (и это при том что тогда не было столь острого энергокризиса).

И от меня: а знаете почему по статистике 90% страхового рынка нефти приходится на Лондон (и прочий G7)? Потому что все “черные” поставки (например той же иранской нефти танкерами в КНР) – в статистике не учитываются. Но все эти скучные экспертные нюансы не нужны американскому Минфину, ему и так хорошо со своей перемогой.

2. Итак, вопрос с деблокадой Калининграда вчерне решён. Железнодорожный транзит товаров через Литву будет вскоре возобновлён в обычном режиме (ссылка).

Однако проблема сохраняется запрет на автомобильные перевозки в Калининградскую область. Как именно мы ответим европейцам, пока что неясно. Может быть, экономически накажем Литву. Может быть, закроем пару газопроводов в Европу на техническое обслуживание, и тогда Литву будет наказывать уже Брюссель.

В любом случае, отметим важную веху: Евросоюз снова проявил адекватность и решил уступить. Это уже как минимум третья крупная уступка после оплаты газа рублями и отказа от запрета на импорт нашей трубопроводной нефти. Впрочем, в первых двух случаях Евросоюз жестоко пострадал бы, если бы не уступил, там всё было предельно очевидно (цены на энергию после прекращения поставок взлетели бы до небес).

А вот в случае с Калининградом, вроде бы, ЕС в целом никак не страдал, а ответ России не был заранее публично озвучен. Но всё же, в Брюсселе и Берлине испугались. Следовательно, европейские власти понимают, что у России есть возможность сделать им больно.

3. Поляки собираются потребовать у Германии дополнительных компенсаций за Вторую мировую войну (ссылка):

Польша закончила проект подсчета новых военных репараций за разрушения и жертвы, понесенные за период Второй Мировой войны. О готовности подробного доклада о необходимости компенсации со стороны ФРГ сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, передает ТАСС.

«Был подготовлен трехтомный доклад. Сейчас уже заканчивается его перевод на несколько языков. Мы хотим, чтобы мир ознакомился с ним. Мы также покажем всю документацию — как фотографии, исторические источники, так и очень точную калькуляцию, опирающуюся на научные проверенные способы подсчета, пересчитывающие тогдашние потери на нынешние средства», — заявил премьер.

Моравецкий отметил, что Польша была среди тех стран, которые пострадали в ходе войны сильнее всего, но получила от Германии самые минимальные компенсации. Политик не назвал конкретную сумму, которую Варшава планирует затребовать у Берлина.

Ещё одна причина, по которой в Германии опасаются усиления Польши в результате нынешнего кризиса. Поляки меньше зависят от российского газа, а население Польши вырастет после миграции миллионов украинских беженцев. Возможно, Польша даже попытается отхватить себе Западную Украину или пропихнуть её в Евросоюз. В итоге, демографический, экономический и политический вес Польши может существенно возрасти, и немцам с поляками придётся считаться.

Впрочем, пускай немцы платят, если захотят. Нам-то немцы, в конце концов, тоже должны — и если за Гитлера они уже один раз заплатили (хоть и недостаточно), то долг за горбачёвское объединение Германии всё ещё висит.

Кроме того, нужно затребовать репарации с США, Евросоюза и их приспешников за войну на Украине, развязанную в 2014 году после кровавого переворота в Киеве, поддержанного Западом. Все нынешние разрушения и смерти на Украине и в Донбассе – это результат западной политики, западной прокси-войны против России.

Оценить общую сумму репараций, вероятно, будет несложно. Сложнее будет распределить её по отдельным западным странам, так как там имеет значение очень много факторов, от размера ВВП страны до степени её участия в военной и экономической агрессии против русских и России. Крупнейшую долю репараций, очевидно, обязаны будут выплатить американцы, однако заставить США это сделать будет куда сложнее, чем заставить платить страны Европы.

Прямо сейчас Запад платить ничего не готов, так как он ещё не признал своё поражение: не официально, во всяком случае. Однако подготовить все документы можно и заранее. Тогда нам будет проще вести переговоры в 2023 или в 2024 году.