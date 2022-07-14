Латвийские чиновники поддержали снос нескольких советских памятников

В четверг агентство LETA сообщило, что правительство Латвии поддержало демонтаж очередного ряда советских памятников на территории страны.

По данным информационного агентства, в четверг правительство Латвии поддержало снос 69 памятников, мемориалов и других объектов, “прославляющих” Советский Союз.

В заявлении говорится: “Было решено, что памятник в рижском парке Победы может быть снесен. А объекты, подлежащие сносу… определяет Кабинет министров”.

Известно, что памятники сносятся во всех частях Латвии. Агентство также сообщает, что Даугавпилсская городская дума планирует обратиться в Конституционный суд, чтобы оспорить конституционность и запрет на демонстрацию советских памятников.

Ранее парламент Латвии заблокировал российский пункт об охране памятников, который разрешает убрать памятник Освободителям Риги из межправительственного соглашения. Полиция препятствовала доступу к памятнику. Позже муниципальные власти убрали цветы, которые должны были быть возложены 9 мая. Граждане стали приносить их обратно. Памятник был одобрен парламентом Латвии. Рижская дума проголосовала за его снос и поручила соответствующему ведомству позаботиться о демонтаже памятника.