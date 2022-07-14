Британский велогонщик Пидкок выиграл 12-й этап Тур де Франс

Британец Том Пидкок выиграл 12-й этап, представляя команду Ineos Grenadiers. Гонка состоялась в четверг.

Пидкок преодолел 165,1 км за 4 часа 55 минут и 24 секунды. Южноафриканец Луис Мейнтжес из команды Intermarche-Wanty – Gobert Materiaux Team финишировал вторым (48 секунд), а третьим стал британец Крис Фрум (+2,06). На этапе в пятницу гонщикам предстоит преодолеть 193 км.

Александр Власов из РФ занял 18-е место (+6.06). Он был капитаном команды Bora-Hansgrohe. На “Тур де Франс” используется нейтральный флаг. Это связано с кризисом в Украине.

В общем зачете лидирует датчанин Йонас Винжегор из команды Jumbo-Visma с результатом 46 часов 28 минут и 46 секунд. Вторым идет словенец Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates. Его время 2 минуты 22 секунды. Герайнт Том из британской команды Ineos Grenadiers замыкает тройку лидеров, отставая от лидера на 2 минуты 26 секунд. Власов находится на десятой позиции с результатом 46 часов 38 минут 52 секунды.

Тур де Франс проводится в 109-й раз. Маршрут охватывает 3 328 км. Гонка состоит из 21 этапа и проходит на территории Франции. Елисейские поля станут финальной остановкой 24 июля в Париже. Погачар является победителем двух предыдущих гонок.