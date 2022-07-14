 

Министр иностранных дел ЕС заявил, что нефтяное эмбарго против РФ не привело к росту цен на энергоносители

14.07.2022, 20:30, Разное
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Решение Европейского союза ввести эмбарго на российскую нефть до 2023 года не привело к росту цен на энергоносители. Такое мнение высказал в своем Twitter глава Европейской службы внешних действий Жозеп Боррель.
“Факты должны подкреплять заявления. Причина роста цен на нефть не в нашем запрете на российскую нефть. Цены упали с момента введения запрета. Графики не являются причиной. Я не утверждаю, что это так, но они говорят сами за себя”, – заявил глава европейской дипломатии.

Для иллюстрации своей точки зрения он использовал график Bloomberg, показывающий динамику цен на нефть марки Brent за период с января 2022 года по июль 2022 года. На этом рисунке видно, что цены на сырую нефть резко выросли в феврале до 125 долларов за баррель. Затем было два падения до $100 в середине марта и середине апреля.

14 июля цены на сырую нефть марки Brent упали ниже 98 долларов за баррель впервые с 11, 20, 22 апреля. Беспокойство трейдеров по поводу возможного дефицита на рынке побудило цены на нефть начать движение.



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