Министр иностранных дел ЕС заявил, что нефтяное эмбарго против РФ не привело к росту цен на энергоносители

Решение Европейского союза ввести эмбарго на российскую нефть до 2023 года не привело к росту цен на энергоносители. Такое мнение высказал в своем Twitter глава Европейской службы внешних действий Жозеп Боррель.

“Факты должны подкреплять заявления. Причина роста цен на нефть не в нашем запрете на российскую нефть. Цены упали с момента введения запрета. Графики не являются причиной. Я не утверждаю, что это так, но они говорят сами за себя”, – заявил глава европейской дипломатии.

Для иллюстрации своей точки зрения он использовал график Bloomberg, показывающий динамику цен на нефть марки Brent за период с января 2022 года по июль 2022 года. На этом рисунке видно, что цены на сырую нефть резко выросли в феврале до 125 долларов за баррель. Затем было два падения до $100 в середине марта и середине апреля.

14 июля цены на сырую нефть марки Brent упали ниже 98 долларов за баррель впервые с 11, 20, 22 апреля. Беспокойство трейдеров по поводу возможного дефицита на рынке побудило цены на нефть начать движение.