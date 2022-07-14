Скандалы: Курская электрическая аномалия

«Россети» Андрея Рюмина под благими намерениями захватывают региональные электросети

Очередной скандал разгорается вокруг «Россетей», на этот раз в Курской области. Повлияет ли он на рейтинг губернатора Романа Старовойта, время покажет, но то, что на объектах жизнеобеспечения в приграничной с Украиной полосе происходят, мягко выражаясь, «странные» события, похоже, никого из курских власть имущих не волнует.

Единственным получателем денежных средств за услугу по передаче электрической энергии всех сетевых организаций на территории Курской области (т.н. «котлодержателем») является ПАО «Россети Центр» в лице филиала «Курскэнерго». Оно обязано по факту получения денежных средств от гарантирующего поставщика, которым является АО «АтомЭнергоСбыт», осуществлять оплату услуг смежных сетевых организаций, в том числе и АО «Курские электрические сети». Но есть версия, что на протяжении последних двух лет ПАО «Россети Центр», получив денежные средства в полном объеме, удерживает их на своих счетах, оплачивая услуги по передаче электроэнергии со значительным опозданием и не в полном объеме.

Ныне, в арбитражных судах в стадии разбирательства находятся иски АО «Курские Электрические Сети» к ПАО «Россети Центр» на сумму свыше 266 млн. руб. (266842372.26 руб.)

В текущем году у этого энергетического монстра, наследника РАО ЕЭС незабвенного Анатолия Чубайса, было выиграно по суду около 165 млн. руб. А всего, по состоянию на начало июля, общая сумма задолженности составляет более 440 млн. руб.

Объективности ради можно показать, что к АО «Курские Электрические Сети», являющимся ответчиком по 17 рассматриваемым в настоящее время делам, предъявлено исков на сумму чуть более 3.3 млн. руб., а если быть точным, то на 3319438.74 руб. Как говорится, почувствуйте разницу.

Но самое интересное, что, углубившись в историю, можно без труда подсчитать, что с 2016 по 2021 год, с ПАО «Россети Центр» было взыскано всего примерно 7.5 млн. руб.

Что же произошло за последние полтора года такого, что неплатежи перед курскими энергетиками вдруг стали исчисляться сотнями миллионов рублей?

А произошло, вероятно, то, что происходит на просторах всей нашей необъятной страны после назначения главой «Россетей» Андрея Рюмина, кстати, зятя украинского политика Виктора Медведчука. Как, без обиняков, пишет издание «The Moscow Post», «госкорпорация «Россети» на протяжении долгих лет «спотыкается» об неэффективное руководство, которое, похоже, куда больше озабочено личным обогащением, чем решением государственных задач».

Ситуация простая. Пока «Курские Электрические Сети» находились в полуразваленном состоянии, они, по большому счёту, были никому не нужны. Как только их капитализация вышла на довольно приличный, по региональным масштабам уровень, сразу появились желающие прибрать их к рукам.

Действительно, зачем платить огромные деньги «чужому дяде», если можно сделать так, чтобы они шли в собственный карман. Поговорку «все деньги в семью» рельефно подтверждают письма из филиала ПАО «Россети Центр» «Курскэнерго» за подписью его директора Сергея Демидова в адрес акционеров АО «Курские Электрические Сети», в котором чёрным по белому изложены намерения «Россетей», а категоричность формулировок показывает, что учитывать чьи-либо мнения они не намерены. Тем более, что происходит это под непосредственным руководством генерального директора ПАО «Россети Центр» Игоря Маковского. Того самого, который, в свою бытность руководителем «Янтарьэнерго» в Калининграде, если верить информационному агентству «НИА», «все крупные контракты на выполнение тех или иных работ давал аффилированным компаниям», под чьим управлением были «консолидированы» электрические сети городов Ижевска и Воткинска в Удмуртии, АО «Воронежская горэлектросеть» в Воронеже, АО «ТГЭС» в Туле и другие.

На чужое мнение им похоже наплевать. «Учитывая, что Акционерное общество «Курские Электрические Сети» являются вторым по величине электросетевым предприятием Курской области, ПАО «Россети Центр» в рамках указанных выше задач заинтересовано в установлении контроля над его деятельностью путём приобретения 100 % пакета акций Общества» – говорится в письме. Надо сказать, что сейчас 50 % плюс одна акция принадлежит муниципальному образованию «Город Курск», а остальные – частным инвесторам.

Что же это за «указанные выше задачи»?

«Версия» совсем недавно писала о том, какие порядки установлены в корпорации под началом Рюмина в публикации «Запутались в сетях». В ней расписаны «художества» деятелей «Россетей» в Тюменской области и на Дальнем Востоке, на Северном Кавказе и в Северо-Западном регионе. И везде явные коррупция, хищения, злоупотребления и, наконец-то начавшиеся аресты и приговоры. Причём суммы, вменяемые описанным в этой статье фигурантам, зачастую, во много раз большие, чем приведённые нами выше долги ПАО «Россети Центр» перед курянами. Например, бывшим руководителем «МРСК Северного Кавказа» Магомедом Каитовым было похищено 340 миллионов рублей, а всего ему вменяют мошенничество на сумму почти в 3,5 млрд. рублей , не считая обвинения в создании преступного сообщества.

Пока «Курские Электрические Сети» находились в полуразваленном состоянии, они, по большому счёту, были никому не нужны. Как только их капитализация вышла на довольно приличный, по региональным масштабам уровень, сразу появились желающие прибрать их к рукам. Действительно, зачем платить огромные деньги «чужому дяде», если можно сделать так, чтобы они шли в собственный карман. Поговорку «все деньги в семью» рельефно подтверждают письма из филиала ПАО «Россети Центр» «Курскэнерго» в адрес акционеров АО «Курские Электрические Сети», в котором чёрным по белому изложены намерения «Россетей», а категоричность формулировок показывает, что учитывать чьи-либо мнения они не намерены.

Но, разумеется, к «указанным задачам» эти язвы общества никак не относятся, а формулируются они вполне благопристойно – «обеспечение высоких стандартов качества и надёжности энергоснабжения потребителей, обеспечение энергетической безопасности регионов Российской Федерации за счёт внедрения единых принципов оперативно-технологического управления, единых требований технической и эксплуатационной политики».

«Обеспечение энергетической безопасности» под обстрелом

Обратиться к этой теме нас побудили не денежная цифирь и выяснение обстоятельств, кто кому должен и почему не платит, а сложившаяся обстановка в приграничных районах Курской области. Последние обстрелы с территории Украины ведутся по объектам жизнеобеспечения, по производственным объектам электросетей и энергоснабжения, в частности, зафиксированные в посёлке Тёткино Глушковского района и его окружении. Фотографии повреждений регулярно выкладывает в своём телеграмм-канале Губернатор Курской области Роман Старовойт.

По сообщениям технической службы «Курских Электрических Сетей», в результате обстрела в посёлке Тёткино пострадали и были восстановлены линии: ВЛ 10кВ фидер 359, ВЛ 0,4кВ от ТП-14 пер. Крестьянский, ВЛ 0,4 от ТП-13 ул. Комсомольская, ВЛ 0,4 от ТП-18 ул. Калинина, ВЛ 0,4 от ТП-11 ул. Ленина, ВЛ0,4 от ТП-7 территория спиртзавода. Пробит корпус нового трансформатора ТМГ-11 мощностью 250 кВт, разрушены 2 новые опоры. Также разбиты семь стеклопакетов. Ориентировочная смета восстановления поврежденных конструкций составляет около двух миллионов рублей.

В этих, поистине прифронтовых условиях, «обеспечение энергетической безопасности», о чём пишут в своём «ультиматуме» мажоритарным акционерам «Россети», выглядит, по сути дела, насмешкой в адрес потребителей электроэнергии, да и властей Курской области. Ведь ввиду постоянных неплатежей со стороны ПАО «Россети Центр» у «Курских Электрических Сетей» отсутствует возможность формирования достаточных резервов расходных материалов. Работы по восстановлению повреждённых объектов ведутся в тяжелейших условиях, нарушена логистика, транспортные взаимодействия. Да и денежных средств, поступающих со значительной задержкой, судя по всему, едва хватает на выплату заработной платы работникам предприятия.

Что же касается указанной в приведённом письме «консолидации электросетевых активов», то «Коммерсантъ» ещё полгода назад предположил, что ничем хорошим это не кончится, поскольку монополизация приведёт лишь к росту тарифов.

Страусиная позиция властей

«Россети», по всей видимости, стремятся к тому, чтобы у «Курских Электрических Сетей» возникли непрекращаемые финансовые трудности. Это тоже вполне объяснимо. Намереваясь «купить», а по сути дела, «отжать», пакеты акций у мажоритариев, «Россетям» нужно сбить цену до минимума, показав, что компания, акционерами которой эти мажоритарии являются, что говорится, «на ладан дышит» и лучше сейчас за свои акции получить «с паршивой овцы хоть шерсти клок», чем в будущем оказаться «у разбитого корыта». В общем, «на тебе три рубля – и ни в чем себе не отказывай». Да простят нас читатели за обилие русских народных поговорок, однако, они как нельзя лучше раскрывают сущность происходящих событий. Далее, наверняка, в сторону «несговорчивых» пойдут угрозы фискальными и карающими органами и тому подобное, ибо ничего нового в данных обстоятельствах не происходит, всё старо как мир.

Что в этих условиях предпринимают власти города и области? А ничего! Хотя «Курские Электрические Сети» написали кучу писем, имеющихся в редакции, во все инстанции, не получив до сих пор никакого мало-мальски вразумительного ответа. Между тем энергетикам ничего сверхъестественного не нужно. Если уж власти боятся ссориться с таким гигантом, как «Россети», может быть стоит рассмотреть и решить вопрос о срочном изменении тарифной модели и схемы расчетно-договорных отношений, предусматривающих прямое получение «Курскими Электрическими Сетями» денежных средств за услугу по передаче электроэнергии, напрямую от гарантирующего поставщика «АтомЭнергоСбыта». Это вполне в компетенции губернатора и областного правительства.

Далее, наверняка, в сторону «несговорчивых» пойдут угрозы фискальными и карающими органами и тому подобное, ибо ничего нового в данных обстоятельствах не происходит, всё старо как мир

Властям стоило бы задуматься ещё об одном. В период 2006-2022 годов прибыль «Курских электрических сетей» направлялась исключительно на развитие предприятия, что не вызывало никаких нареканий у акционеров. В результате этого процент износа электросетевого хозяйства города Курска уменьшился с 80% в 2006 году до 40,04% в текущем году. Сумма уплаченных налогов в региональный бюджет Курской области и города Курска за последние три года составляет около 120 млн. руб. ежегодно, а размер налоговых платежей в федеральный бюджет приближается к полумиллиарду рублей. Если собственником «Курских Электрических Сетей» станут «Россети», наверняка, ни правительство области и её губернатор, ни городские власти не смогут в полной мере влиять на хозяйственные вопросы, в том числе в части распределения прибыли, влияющей на темпы модернизации электрических сетей, прием на обслуживание бесхозяйных объектов электроэнергетики, оказание материальной помощи бюджетным организациям Курска. Да и сумма налоговых платежей, несомненно, резко уменьшится. Печальный опыт негативных последствий передачи управления стратегическими объектами ЖКХ юридическим лицам, находящимся в иных субъектах федерации, приносящий постоянную «головную боль» власти и жителям Курска, уже имеется.

Сергей Кокорин

Оригинал материала: “Наша Версия”