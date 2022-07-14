 

Мнение: Кто такие русские и откуда они берутся (с)

14.07.2022, 20:10, Разное
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В блоге у пламенной русской националистки Натальи Холмогоровой – очередная горячая дискуссия на “вечную” тему: “Критерии русскости (Кого можно нужно считать русским)”. Сначала отвечает сама хозяйка – “…дать определение действительно сложно, сразу обнаруживается масса исключений и разных привходящих факторов, и даже сами русско-ориентированные активисты понимают, кто такие русские и откуда они берутся, по-разному. Можно долго рассказывать про таксоны, про феноменологический подход или fuzzy logic…” и дальше рассуждения на пару страниц. Дальше в комментах сбитый с толку народ рассуждает кто в лес, кто по дрова, но мне более всего понравилась попытка разрубить проблему одним махом. Комментирует некая Мария Фомина:

Мария Фомина: Все-таки надо исходить из того, что такие вопросы задают либо люди на зарплате, либо простецы, ими введенные в когнитивный диссонанс. Коротко можно резюмировать: по тем же критериям, по которым армянин узнает армянина, мужчина мужчину, а кошка – кошку!

Девушке отвечает некий

Бенедикт Левенштайн: По тем же критериям?? То есть русский – это тот, у кого есть мужской половой член, фамилия на -ян и длинный пушистый хвост?! Боюсь Вас обидеть, Мария, но Вы по этим критериям – точно нерусская. Как, впрочем, и хозяйка блога, всеми любимая Наталья”.

Что там дальше сделали с охальником взбешенные русские патриоты, боюсь даже представить (2019).

Источник: Размышления вольного социолога



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