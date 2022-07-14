Стала известна погода в Москве на выходных

Руководитель прогностического центра “Метео” Александр Шувало рассказал, что москвичам ожидать от погоды на выходных. “Рост кучево-дождевой облачности наблюдается, но она не достигает тех пределов, которые были в предыдущие выходные”, – цитирует специалиста RT. Правда, по степени интенсивности и продолжительности осадки будут небольшие. Как отмечают “Вести Подмосковья”, ветер ожидается юго-западным и западным.

Впрочем, перед выходными жителей Москвы и Московской области также ждут осадки. . “Кратковременный дождь, местами сильный. Гроза. Температура воздуха в Москве составит 25-27 градусов тепла, по области – от 22 до 27 градусов”, – цитирует Гидрометцентр “Радио 1”.