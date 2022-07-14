 

Стала известна погода в Москве на выходных

14.07.2022, 19:57, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Руководитель прогностического центра “Метео” Александр Шувало рассказал, что москвичам ожидать от погоды на выходных. “Рост кучево-дождевой облачности наблюдается, но она не достигает тех пределов, которые были в предыдущие выходные”, – цитирует специалиста RT. Правда, по степени интенсивности и продолжительности осадки будут небольшие. Как отмечают “Вести Подмосковья”, ветер ожидается юго-западным и западным.

Впрочем, перед выходными жителей Москвы и Московской области также ждут осадки. . “Кратковременный дождь, местами сильный. Гроза. Температура воздуха в Москве составит 25-27 градусов тепла, по области – от 22 до 27 градусов”, – цитирует Гидрометцентр “Радио 1”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.11.21 / Второй раунд переговоров о возвращении Моргенштерна в Россию состоится в Женеве

24.02.22 / Белла Хадид, Наталья Османн, Рита Ора и Дарья Клюкина на показе Fendi в Милане

14.04.22 / Мнение: “Москва” повреждена, но не затонула

13.07.21 / Депутат Госдумы попросил россиян сдать портреты Гитлера в ближайшие отделения полиции

26.11.21 / Мнение: Непрямые действия

23.08.21 / Интересуйтесь не отметками, а новыми знаниями: как вести себя с первоклассником

25.04.22 / Устройства пользователей ВК будут использовать в качестве серверов для социальной сети

05.02.22 / Мнение: Если Россия не нападет на Украину…

06.02.22 / Врачи рассказали, как приостановить накопление в организме висцерального жира

14.03.22 / Мнение: Зеленский рассказывает о Лаврове

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика