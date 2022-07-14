Запел – Личное мнение

Муж Анастасии Макеевой был известен ранее, как отличный специалист по ремонту.

Жена сделала мужу блестящие, похожие на санфаянс зубы. У семьи появился фамильный герб. Моется Мальков теперь исключительно шампунем Дерзкий цитрус.



Фото: Соцсети

Казалось бы, вот он — успех! Но этого оказалось мало.

В запрещённой и экстремистской соцсети Анастасия объявила, что её плиточник получил приглашение записать трек.

Не удивлена, если честно. Мальков и так много чего добился в жизни — как тут не запеть?

«После нашего дебюта Роман получил предложение записать трек. Так он скоро станет популярней меня», — объяснила актриса.

Да чего уж скромничать? Уже сейчас Роман — самый известный муж Макеевой. А если споёт, запишет трек, то даже гОленька Бузова завистливо икнёт в сторонке.

Предположу, что такими темпами Роман Мальков непременно войдёт в культурную жизнь страны. У него всё для этого есть — напомнить про зубы и шампунь или не надо? А с такой поддержкой любящей жены он ещё при нашей жизни замахнётся в театре на самого, понимаешь, Шекспира.

Как выйдет на сцену с фамильным гербом, как скажет дерзкое: «Мыть или не мыть»! И тут же все молодые актрисы начнут падать штабелями в восторге от такого таланта.

Опасности, Макеева, ещё не почувствовала, не?

Давайте пожелаем Роману творческих успехов.

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