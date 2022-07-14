Поверенный России заявил, что Литва сдает назад в вопросе транзита в Калининград
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Власти Литвы понимают, что в вопросе ограничения транзита грузов в Калининград нужно сделать несколько шагов назад, сообщил временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь.
«В целом властями было воспринято известие спокойно, подчеркивают, что принимали участие в процедуре выработки окончательного решения», – передает ТАСС, сказанные в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что рекомендации ЕК сняли значительный объем ограничений по транзиту в Калининград, более 80%.
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