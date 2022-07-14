Марио Драги заявил о намерении подать в отставку
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Итальянский премьер-министр Марио Драги подает в отставку, сообщают информационные агентства.
О решении подать в отставку сообщил сам Драги, передает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.
В феврале 2021 года, итальянский президент Серджо Маттарелла после отставки премьера Джузеппе Конте поручил создать правительство экс-главе ЦБ страны и бывшему президенту Европейского ЦБ (ЕЦБ) Марио Драги, тот сформировал новый кабинет министров 12 февраля 2021 года.
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