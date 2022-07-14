 

Марио Драги заявил о намерении подать в отставку

14.07.2022, 19:35, Новости дня
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Итальянский премьер-министр Марио Драги подает в отставку, сообщают информационные агентства.

О решении подать в отставку сообщил сам Драги, передает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

В феврале 2021 года, итальянский президент Серджо Маттарелла после отставки премьера Джузеппе Конте поручил создать правительство экс-главе ЦБ страны и бывшему президенту Европейского ЦБ (ЕЦБ) Марио Драги, тот сформировал новый кабинет министров 12 февраля 2021 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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