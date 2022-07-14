Мнение: Евро дешевле доллара, Судный день для Европы и одиночество Запада

1. Евро вчера впервые за 20 лет занырнул под доллар. В обеих зонах валютный тяжелейший кризис, но США дополнительно ещё и доят Евросоюз при помощи санкций, которые бьют в первую очередь по европейцам. Иметь США во врагах неприятно, но терпимо. А вот быть другом США — это уже самая настоящая катастрофа (ссылка):



Курс евро к доллару на международном рынке Форекс опустился на 0,37%, до $0,9999 по состоянию на 15:45 мск, свидетельствуют данные торгов. В предыдущий раз евро стоил дешевле доллара почти 20 лет назад — 6 декабря 2002 года.

Днем ранее пара евро/доллар на минимуме достигла паритета, курс евро опустился до $1.

Падение европейской валюты наблюдалось на фоне выхода данных по инфляции в США. По итогам июня потребительские цены в США выросли в годовом исчислении на 9,1% против ожиданий экспертов на уровне 8,8%. Это самый высокий показатель с 1981 года. Данные по инфляции повысили вероятность дальнейшего активного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США с целью сдержать инфляцию.

Снижение курса евро отражает изменения дифференциала ставок между ФРС и ЕЦБ. За последние три месяца ФРС увеличила ставку в общей сложности на 150 базисных пунктов, в то время как ЕЦБ сохранял ставку на прежнем уровне. ЕЦБ, вероятно, не сможет повышать ставку такими же темпами, как ФРС, в связи с уязвимостью ряда стран с избыточной долговой нагрузкой (Португалии, Италии, Греции и Испании) к росту процентной ставки…

На Западе сейчас идёт соревнование двух печатных станков, выпускающих доллары и евро. Обе валюты не обеспечены достаточным количеством товаров и услуг, западные экономики находятся в кризисе. Работа печатного станка ведёт к инфляции и обесцениванию сбережений.

Но в США дела идут пока лучше, чем в Европе, ФРС даже слегка приподняла базовую ставку. В ЕС на аналогичный шаг идти боятся, ибо рост ставки означает удорожание кредитов и, соответственно, сложности с обслуживанием долгов. Страны-полубанкроты из группы «свиней» (PIIGS/ПИГС – Португалия, Ирландия, Италия, Испания и Греция) – могут не выдержать, их долговой пузырь лопнет. За собой вниз они могут утащить и всю экономику ЕС.

Поэтому властям Евросоюза не остаётся ничего другого, кроме как наблюдать за постепенным обесцениванием своей валюты.

2. Западные аналитики пишут, что продолжение падения евро к доллару – весьма вероятный сценарий. А если Россия придушит газовый вентиль, то и неминуемый (ссылка):



В случае прекращения поставок российского газа в Европу, страны региона могут ожидать сценарии «Судного дня» — от существенного падения фондового рынка и снижения курса евро к доллару до более широких проблем, пишет Bloomberg со ссылкой на оценки аналитиков UBS Group AG.

По мнению специалистов, в случае отсутствия российского импорта, доходы компаний сократятся более чем на 15 процентов, что приведет к существенному падению стоимости акций — индекс Stoxx 600, отражающий европейский рынок, может обвалиться на 20 процентов. Курс евро в таком случае может упасть до 90 центов, указывают аналитики.

«Мы подчеркиваем, что эти прогнозы нужно рассматривать как очень грубые, и они ни в коем случае не отражают худшего сценария. Мы легко можем представить себе экономические трудности, которые приведут к более негативным последствиям», — написал главный экономист UBS Аренд Каптейн.

Некоторые из этих рисков рынки уже учитывают: так, евро упал к доллару до самого низкого уровня за двадцать лет, а акции немецких компаний с июня потеряли 11 процентов стоимости. Концерн Uniper, акции которого в этом году рухнули на 80 процентов, попросил у правительства поддержки для стабилизации бизнеса.

3. Французские журналисты пишут, что в международной изоляции оказалась вовсе не Россия, а коллективный Запад (ссылка):

Организация антироссийской кампании стран Запада по изоляции России привела к их одиночеству на международной арене, считает французская газета Le Monde.

По мнению автора статьи Марко Семо, недавно состоявшаяся закрытая видеоконференция президента Украины Владимира Зеленского с участниками Африканского союза продемонстрировала отстраненность представителей африканских лидеров к проблемам Киева, что выглядело особенно контрастно по сравнению с «восторженной солидарностью» Конгресса США или стран Европейского союза (ЕС).

Семо также подчеркнул, что целью западных экономических санкций было превращение России в государство-изгой. Однако не все страны оказались готовы открыто выступить против действий российских властей. Вслед за Африканским союзом отказались присоединиться к антироссийской кампании государства Латинской Америки и Азии, поскольку введение с их стороны санкций приведет не только к внутренним экономическим проблемам, но и к затруднительному положению с продовольственной безопасностью. Журналист уверен, что единодушие стран Запада в отношении России привело к их одиночеству на мировой арене, которое со временем только будет возрастать.

Мир устал от гегемонии Запада, которой западные страны столь самоуверенно злоупотребляли. Приходит время платить по счетам.