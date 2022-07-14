Болсонару предложит Зеленскому свое видение решения украинской ситуации

Жаир Болсонару, президент Бразилии, предложит своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому свое видение решения нынешнего кризиса в Украине. Об этом политик заявил в четверг в интервью CNN Brasil.

“Я выскажу свое мнение. Это решение. Это возможно. “Но я не буду говорить заранее”, – сказал бразильский лидер.

Ранее Болсонаро заявил, что у него состоится телефонный разговор с Зеленским 18 июля.