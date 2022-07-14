К 2024 году в США может появиться семь миллионов нелегальных иммигрантов

Эксперты, опрошенные РИА Новости, предположили, что бездействие администрации президента Джо Байдена в отношении потока беженцев в США может привести к росту числа нелегальных мигрантов в страну, которое к 2024 году может достичь семи миллионов.

“За последние 16-17 месяцев появилось не менее двух миллионов новых американцев. В следующие 16-17 месяцев их будет четыре миллиона, большинство из них – нелегалы. К концу правления администрации Байдена в 2024 году мы, вероятно, достигнем семи миллионов”, – заявил Тодд Бенсман. В прошлом он был аналитиком в Департаменте общественной безопасности Техаса.

Согласно статистике, с момента избрания Байдена южную границу США пересекли около 3 миллионов нелегальных иммигрантов, причем 1,5 миллиона из них – с октября 2021 года.

Бенсман отметил, что США имеют худшие показатели массовой миграции в новейшей истории. Это связано с бездействием администрации Байдена, а не с экономическими, политическими или климатическими проблемами в странах, откуда прибывают беженцы.

Эксперт пояснил, что мигранты будут платить до 10 000 долларов посредникам, чтобы те помогли им незаконно пересечь границу США. Это происходит при условии низкого уровня пограничного контроля и высокой вероятности задержания в США после въезда.