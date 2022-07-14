Эксперт: давление США не повлияет на решение Египта не вступать в БРИКС

Нурхан аль-Шейх из Каирского университета, профессор политологии, поделился своим мнением с РИА Новости.

Ли Кэсинь, глава департамента международных экономических отношений МИД Китая, заявил, что несколько стран “стучатся в двери” БРИКС: Индонезия, Турция Саудовская Аравия Египет, Турция и Египет. Пурнима Ананд, глава форума БРИКС, заявила, что Турция и Египет могут присоединиться к группе “очень скоро”. По данным газеты “Известия”, Пурнима Ананд, глава форума БРИКС, заявила, что Турция, Египет и Саудовская Аравия могут присоединиться к группе очень быстро, потому что эти страны “уже находятся в этом процессе”. Она также сказала, что присоединение будет происходить медленно.