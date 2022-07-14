 

Эксперт: давление США не повлияет на решение Египта не вступать в БРИКС

14.07.2022, 19:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Нурхан аль-Шейх из Каирского университета, профессор политологии, поделился своим мнением с РИА Новости.
Ли Кэсинь, глава департамента международных экономических отношений МИД Китая, заявил, что несколько стран “стучатся в двери” БРИКС: Индонезия, Турция Саудовская Аравия Египет, Турция и Египет. Пурнима Ананд, глава форума БРИКС, заявила, что Турция и Египет могут присоединиться к группе “очень скоро”. По данным газеты “Известия”, Пурнима Ананд, глава форума БРИКС, заявила, что Турция, Египет и Саудовская Аравия могут присоединиться к группе очень быстро, потому что эти страны “уже находятся в этом процессе”. Она также сказала, что присоединение будет происходить медленно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.06.21 / В Сколково доставлен образец кристалла с кометы Галлея для анти-масс-спектрографии

21.05.21 / Политика и личное время: освобождение места для обоих на работе

18.08.21 / Манекенщик Матвей Лыков опубликовал снимок с подросшими дочерьми

18.08.20 / В Узбекистане прозвучал сильный хлопок

18.12.20 / Ида Галич намекнула на расставание с мужем

15.08.20 / Анатолий Вассерман завел аккаунт в OnlyFans

15.12.21 / Вирусолог Чумаков заявил о лабораторном происхождении штамма коронавируса “омикрон”

22.11.21 / Кайл Риттенхаус проведёт мастер-класс для польских пограничников

07.09.20 / Лукашенко запретил белорусским IT-специалистам работать в иностранных компаниях

29.11.21 / Депутата Рашкина проверят на причастность к сокращению популяции амурского тигра

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика