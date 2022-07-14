Личное: “Хочется магии”

Комментаторы, которые были на курсе.

Хотите еще проверить свои успехи?

Вот вам два письма с вопросами про имидж.

Определите тип имиджа обеих авторов, ошибки и опишите направление их работы.

gaushe_julia

Добрый день, Уважаемая Эволюция! Спасибо за Ваш блог.

Сейчас Вы разбираете тему имиджа, и я хотела бы попросить Вас и комментаторов разобрать мою ситуацию.

Мне 31, и всю свою жизнь я выгляжу так https://gaushe-julia.livejournal.com/photo/album/681 . На всех фото, мне кажется, выгляжу одинаково и только по длине волос сама могу определить какое было сделано раньше, а какое позже. От самых коротких волос до самых длинных разница в 3 года. А я не меняюсь. Ни в выражении лица, ни в макияже, ни в одежде нет изменений. Я бы могла сказать что это стиль или мое внутреннее состояние, но это не так, это скорее его отсутствие.

Просто я всегда была такой. Ещё со школы с длинными прямыми волосами, на которых прически не держались, поэтому я их не делала. С карими глазами, поэтому особо не красилась. Рост 175 см, грудь небольшого размера, поэтому каблуки и декольте не носились. Были исходные данные и я их приняла не пытаясь что-то в себе менять. Это мне никогда не мешало и даже помогало наверное, я вышла замуж за любимого человека. Но сейчас вижу в этом проблему. Я не понимаю кто я и какой у меня имидж, я же его никогда не строила, просто приняла что есть, стараясь это беречь и сохранять в здоровом виде.

Теперь, после 30ти хочется иметь стержень, фундамент, хочется магии. Хочется не только беречь внешность, но и приумножить ее, скорректировав поведение, манеры под соответствующий тип имиджа. Хочется иметь свою частоту, харизму, свой вайб. А я вижу только мягкие узкие черты лица, дальше за ними ничего. Надеюсь, что Вы укажете направление в котором мне нужно работать.

С Уважением, Юлия.

kocimelova

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Огромная благодарность Вам за все то, что Вы делаете!

Мне 45 лет, замужем, 4 детей. Читаю блог уже много лет, благодаря ему получается поддерживать хорошие отношения с мужем, детьми и мамой. С ними все нормально, а вот с друзьями полный затык- у меня их нет. И что меня очень ранит, их нет и у моей дочери. Видимо, я не научила её дружить потому что и сама не умею.

Мой единственный круг общения- мамы в школе младшего ребенка. Так как у меня сын с полной инвалидностью, ментальной и физической, работу я оставила, а родственники все в России. Стараюсь вести себя дружелюбно со всеми, но сблизиться не получается ни с кем. Я подумала, что, возможно, это из- за несоответствия типа имиджа и поведения. Отнесла свой тип к земному- у меня маленькие глубоко посаженные глаза, узкие губы, немаленький нос. Пытаюсь быть доброжелательной и эмоционально сдержанной. Дети часто говорили, что у меня злой вид. Поэтому теперь стараюсь смягчать выражение лица, но тогда, получается, это уже не земля.

Иногда мне кажется, что получаю лучший фидбэк, когда веду себя более эмоционально и открыто. Но иногда, представляя себя со стороны, чувствую себя по-идиотски. В общем, я запуталась. Очень хотела попасть на курс, чтобы разобраться лучше, но оплата из Европы не прошла. Надеюсь на удачу и разбор. С огромной признательностью, Мария

Здесь ссылка на фото:

https://kocimelova.livejournal.com/photo/album/293