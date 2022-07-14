Мнение: Всегда быть в маске – судьба моя!

И вот еще “ровно-шестилетней” давности – я писал о дураках-“демократах”. В итоге да – они так и канули в Лету со своим “Парнасом”.

Хоть и порно, но задорно!

Сергей Шмидт напомнил про очередную нелепость в стане наших “оппозиционеров”: партия РПР-ПАРНАС провела специальный съезд, чтобы… избавиться от слова РПР (Республиканская партия) в названии. Это, конечно, уму непостижимо: люди ДОБРОВОЛЬНО и с песнями захотели называться “Парнас”. Политическая партия! И сами отказались от названия “республиканцы”!

Это феерия абсурда. Я, конечно, понимаю, о вкусах не спорят, кому-то и имя “Дормидонт” кажется красивым. Однако если ты работаешь в политике, и не “вообще”, а в России, то надо все ж понимать, с каким народом ты имеешь дело. Какой “парнас”? Для чуть более продвинутых, что-то смутно помнящих со школы, в названии звучит отсылка к греческой мифологии – то есть что-то из серии “искусства для искусства”, проклятые интели и евреи на скрипочках, в целом – “страшно далеки они от народа”; для основной же массы сочетание п, р, н плюс безударное “а” – это, безусловно, намек на любимое в народе слово “порнуха”, и если партии удастся хоть в минимальной степени раскрутиться – она этих ассоциаций получит “по полной”.

Единственное счастье “парнасовцев” – что раскрутиться им, судя по всему, с такими креативными талантами не удастся, то есть народ их не заметит и, следовательно, не припечатает. А так да – страшно далеки они от народа” (2015).

Из своего народного далёка наблюдаю московские “политические страсти” глазами глубинного народа – то есть остраненно и с легкой брезгливостью. В глубинке народ простой. Давеча в Иванове стою в киоске за шаурмой (на ужин). Передо мной – юная пара, оба лет 20. И оба в масках! Вечером, на улице. И если у девушки хотя бы нос открыт (то есть она еще не потеряна для общества), то парень закутан что твой Арафат, полностью.

Я не выдержал и поинтересовался – мол, молодые люди, а чего это вы в масках? У нас ведь тут пока Россия, на улицах даже самые идиотские законы не требуют пока маски носить! Молодые люди как-то даже не сразу отреагировали (в провинции вообще замедленное время реакции). Наконец девушка несмело ответила – “ой… да мы как-то уже привыкли…” парень еще какое-то время молчал. Потом кивнул. Вид у них стал ошеломленный – похоже, они впервые задумались: действительно, а чевой-то мы в масках?

Я было подумал, что молчел у девушки такой – идейный. Сам носит и девицу свою заставляет – всё ради бабушек, которых он как бы отравляет своим дыханием. Но нет – смотрю, через 5 минут уже спустил свою маску вообще на подбородок. Им, стало быть, только РАЗРЕШЕНИЯ не хватало. От любого взрослого.

Но вообще я заметил, что молодые люди везде – самые отъявленные блюстители “ковидо-порядка”. Часто даже в провинции: все люди в целом гуляют свободно, с босыми лицами, и лишь две категории выделяются: юные и старики. Напяливают в 30-градусную жару маски – и вперед. Старики, понятно, хотят жить. А молодые чего? А молодые “чтоб был порядок”. Юные молчалины (2021).