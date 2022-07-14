Мнение: За публичные призывы направленные против безопасности РФ – до 7 лет тюрьмы

Небезыинтересная новость для комментаторов блога.

За публичные призывы направленные против безопасности РФ – до 7 лет тюрьмы

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, дополняющий Уголовный кодекс статьей о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности страны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, уголовная ответственность грозит лицам, выступающим с публичными призывами к деятельности, направленной против безопасности России, а также тем, кто мешает органам власти выполнять свои полномочия по обеспечению этой безопасности. Максимальное наказание предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Уточнятся, что использование служебного положения, а также СМИ или интернета увеличивает максимальный срок наказания до шести лет заключения, при совершении этих действий организованной группой лиц — до семи лет.

Таким образом, Уголовный кодекс дополняется статьей "Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами", предусматривающей максимальное наказание до четырех лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220714/zakon-1802411286.html – цинк

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140023?index=0&rangeSize=1 – текст подписанного закона

В общем, думайте что пишите, ибо в текущих реалиях писанина в интернете подпадающая под законодательство может легко превратиться в срок.

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