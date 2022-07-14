 

Мнение: За публичные призывы направленные против безопасности РФ – до 7 лет тюрьмы

14.07.2022, 18:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Небезыинтересная новость для комментаторов блога.

За публичные призывы направленные против безопасности РФ – до 7 лет тюрьмы

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, дополняющий Уголовный кодекс статьей о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности страны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, уголовная ответственность грозит лицам, выступающим с публичными призывами к деятельности, направленной против безопасности России, а также тем, кто мешает органам власти выполнять свои полномочия по обеспечению этой безопасности. Максимальное наказание предусматривает до четырех лет лишения свободы.
Уточнятся, что использование служебного положения, а также СМИ или интернета увеличивает максимальный срок наказания до шести лет заключения, при совершении этих действий организованной группой лиц — до семи лет.

Таким образом, Уголовный кодекс дополняется статьей "Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами", предусматривающей максимальное наказание до четырех лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220714/zakon-1802411286.html – цинк
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140023?index=0&rangeSize=1 – текст подписанного закона

В общем, думайте что пишите, ибо в текущих реалиях писанина в интернете подпадающая под законодательство может легко превратиться в срок.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07.20 / Папа Римский называл сущим адом содержание пленников ПНС

12.07.20 / Группа поддержки: Эмбер Херд устроила вечеринку с Кейт Бланшетт и Кайли Миноуг после битвы в суде с Джонни Деппом

03.12.21 / Мнение: ОАЭ купят у Франции 80 истребителей “Рафаль”

07.12.21 / Лукашенко о смене режима в Белоруссии: Я наелся властью и Конституциями

05.10.21 / Борис Листов: краткая биография и бизнес-приоритеты главы РСХБ

27.06.22 / ЕС и Иран решили возобновить переговоры по ядерной сделке «в ближайшие дни»

15.03.22 / Мнение: УкроРоссия: опыты на детях

25.12.21 / Из “Голубого огонька” исключат артистов, еще не достигших пенсионного возраста

11.12.21 / Вован и Лексус добились отставки правительства Аргентины

27.09.20 / Пенсионер пересадил цветы и умер из-за разжижения мозга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика