Театру имени Гоголя вернули историческое название

В Департаменте культуры столицы отметили, что это учреждение не прекращало быть театром имени Гоголя когда называлось “Гоголь-центр”. “Таким оно по документам и остается”, – отметили в ведомстве.

В департаменте подчеркнули, что труппа театра сохранена и продолжает работать, сменилось только руководство – директор и художественный руководитель.

Худруком театра имени Гоголя стал Антон Яковлев. Он является лауреатом премии Москвы в сфере литературы и искусства, а также премий “Звезда Театрала” и “Золотой витязь”.

В конце июня стало известно, что после ухода бывшего худрука Кирилла Серебренникова театр сменит руководство и будут работать под официальным названием.