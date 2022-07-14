Володин в Луганске встретился с депутатами Народного совета ЛНР

“Мы этой встречи ждали более 30 лет. Сейчас для нас важен вопрос гармонизации законодательства и создания единого правового поля в сферах здравоохранения, образования, коммунального хозяйства, социальной защиты граждан”, – передает слова спикера пресс-служба Госдумы.

Он подчеркнул, что в ЛНР живут граждане России, участвовавшие в голосовании на выборах в ГД. Депутаты должны работать с местными избирателями, обсуждать волнующие их вопросы и решать проблемы, сказал Володин.

Спикер поблагодарил жителей ЛНР за отстаивание своего языка и культуры и любовь к России.

Председатель ГД призвал депутатов ЛНР переходить к новым форматам сотрудничества и выстраивать межпарламентский диалог. “Итоговую оценку дадут нам граждане”, – добавил он.

О необходимости активной работы с депутатами ДНР и ЛНР Володин говорил в ходе последнего заседания весенней сессии Госдумы. В центре внимания должна быть помощь Донбассу и формирования правового поля республик, заявил спикер.