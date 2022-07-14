 

ВОЗ признала оспу обезьян разновидностью нормы

14.07.2022, 18:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад с исследованием вопроса оспы обезьян, широко распространившейся среди гомосексуалистов в Европе.

Авторы исследования полагают, что представление об оспе как о болезни стигматизирует социальную группу её носителей и должно быть отвергнуто.

Так, профессор Соросовского института гендеров в Мадриде Хуан Саскес самостоятельно изучил 150 носителей оспы обезьян, познакомившись с ними в сервисе для знакомств Tinder. По его словам, люди с обезьяньей оспой вполне нормальны как с морально-психологической, так и с сексуальной точки зрения. С некоторыми из них у учёного были повторные свидания, с которых он уходил с чувством глубокого удовлетворения. Хуан Саскес считает, что обезьянья оспа должна быть признана разновидностью нормы наравне с тригендерной небинарностью и транс-квирностью. Стигматизация людей по признаку заражения оспой обезьян и их изоляцию от общества ВОЗ назвала «фашистской практикой, которая должна быть немедленно прекращена по всему миру».

– Общество не должно отторгать людей, у которых есть такая особенность, как обезьянья оспа. Когда-то для евреев вводили черту оседлости и заставляли носить звёзды на одежде. Сегодня все признают такую практику варварской. То же самое и с обезьяньей оспой. Мы удерживаем её носителей в стационарах, люди не хотят обнимать их, пользоваться с ними одной одеждой и так далее. Как далеко может зайти эта стигматизация? Нужно признать: оспа обезьян – разновидность сексуальной нормы, а её носители должны стать полноправными членами нашего общества. Детям нужно объяснять о таких людях с детского сада. Я бы даже предложил специально распространять среди дошкольников одеяла с оспой обезьян, чтобы они на собственном опыте могли убедиться в наших выводах, – считает профессор Хуан Саскес.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07.20 / До 1000 детей, рожденных суррогатными матерями для иностранных родителей, “застряли” в России

12.03.21 / От презентации Рубан до украшений от Маниович: дайджест fashion-новостей недели

04.06.21 / В России запретят целоваться на выпускном

09.02.22 / Для электронной почты введут маркировку «Честный знак»

14.06.22 / Обозреватель NI призвал США не допустить дальнейшее укрепление рубля

06.02.22 / Филип Киркоров отказался от общения с бывшей домработницей Люсей

23.12.21 / Мнение: Нам внушили, что беженцы не люди

06.10.21 / Не только рыжий и шоколад: модные осенние оттенки волос для смелых и любителей классики

29.06.22 / “Обеспечен реальными товарами”: Володин назвал причины укрепления рубля

31.12.20 / “Давайте не будем представлять в привлекательном виде этого предателя с кровью на руках”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика