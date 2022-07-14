ВОЗ признала оспу обезьян разновидностью нормы

Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад с исследованием вопроса оспы обезьян, широко распространившейся среди гомосексуалистов в Европе.

Авторы исследования полагают, что представление об оспе как о болезни стигматизирует социальную группу её носителей и должно быть отвергнуто.

Так, профессор Соросовского института гендеров в Мадриде Хуан Саскес самостоятельно изучил 150 носителей оспы обезьян, познакомившись с ними в сервисе для знакомств Tinder. По его словам, люди с обезьяньей оспой вполне нормальны как с морально-психологической, так и с сексуальной точки зрения. С некоторыми из них у учёного были повторные свидания, с которых он уходил с чувством глубокого удовлетворения. Хуан Саскес считает, что обезьянья оспа должна быть признана разновидностью нормы наравне с тригендерной небинарностью и транс-квирностью. Стигматизация людей по признаку заражения оспой обезьян и их изоляцию от общества ВОЗ назвала «фашистской практикой, которая должна быть немедленно прекращена по всему миру».

– Общество не должно отторгать людей, у которых есть такая особенность, как обезьянья оспа. Когда-то для евреев вводили черту оседлости и заставляли носить звёзды на одежде. Сегодня все признают такую практику варварской. То же самое и с обезьяньей оспой. Мы удерживаем её носителей в стационарах, люди не хотят обнимать их, пользоваться с ними одной одеждой и так далее. Как далеко может зайти эта стигматизация? Нужно признать: оспа обезьян – разновидность сексуальной нормы, а её носители должны стать полноправными членами нашего общества. Детям нужно объяснять о таких людях с детского сада. Я бы даже предложил специально распространять среди дошкольников одеяла с оспой обезьян, чтобы они на собственном опыте могли убедиться в наших выводах, – считает профессор Хуан Саскес.

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