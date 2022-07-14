Байден призвал добиваться «стратегического провала» спецоперации в Украине

Президент США Джо Байден призвал добиваться того, чтобы российская спецоперация в Украине стала «стратегическим провалом».

«США продолжат поддерживать Украину и украинцев, которые пострадали из-за насилия со стороны РФ», – передает ТАСС его слова, сказанные на выступлении в Иерусалиме на совместной пресс-конференции с израильским премьером Яиром Лапидом.

По словам американского лидера, Россия своими действиями в Украине бросила вызов миру и стабильности. Байден заявил, что спецоперация должна быть стратегическим провалом, а свободный мир «должен поддержать решимость» США помочь Украине, чтобы та защитила свою демократию.

Ранее Байден заявил, что вашингтонская администрация намерена продемонстрировать странам Ближнего Востока, что США способны продолжить играть роль лидера в регионе, не уступая ее РФ и Китаю.

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