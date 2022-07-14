Путин подписал закон о регулировании передачи персональных данных

Операторы в РФ будут обязаны уведомлять органы власти о намерении трансграничной передачи персональных данных, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Закон обязывает операторов уведомлять уполномоченные органы власти о планах по передаче через границу персональных данных, передает РИА «Новости».

Также устанавливается возможность запрета на трансграничную передачу персональных данных в случае защиты основ конституционного строя России, нравственности, здоровья и прав граждан; обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты экономических и финансовых интересов России, в иных случаях.

При этом мораторий на трансграничную передачу данных не будет распространяться в случае, если эти данные передаются в целях защиты жизни, здоровья, жизненно важных интересов.

Также правительство получает право определять, на каких операторов мораторий не распространяется.

—