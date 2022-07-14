 

В очередь на получение гражданства России встали 25 тыс. запорожцев

14.07.2022, 18:10, Новости дня
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Около 25 тыс. человек ожидают своей очереди, чтобы получить российское гражданство в Запорожской области, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

«У нас подано 25 тыс. заявлений [на получение российского гражданства]», – передает ТАСС слова Балицкого.

Он обратил внимание, что заявитель получает паспорт по ускоренной процедуре, как только проходит специальный контроль.

Ранее сообщалось, что второй в Луганской народной республике пункт выдачи российских паспортов открылся в Антраците. Первый в ЛНР пункт выдачи паспортов РФ открылся в Луганске 1 июля.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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