 

ВОЗ призывает все страны мира вернуть масочный режим

14.07.2022, 18:09, Разное
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Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал власти всех стран мира вернуться к масочному режиму и другим противоэпидемическим мерам на фоне очередной вспышки Covid-19, пишет Sky News. Как предаёт сайт телеканала, глава международной организации предупредил, что омикрон-штамма продолжают вызывать новые волны заражений, госпитализаций и смертей по всему миру, а пандемия по-прежнему далека от завершения.


AP

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал власти всех стран мира принять меры для борьбы с новой волной Covid-19 на фоне «неприемлемо» высокого числа смертей, пишет Sky News.

Хотя многие правительства богатых стран практически отказались от коронавирусных ограничений после успешного внедрения вакцины, генеральный директор организации подчеркнул, что пандемия «ещё далека от завершения».

По словам Гебрейесуса, подварианты омикрон-штамма продолжают вызывать новые волны заражений, госпитализаций и смертей по всему миру. На фоне растущего распространения ковида и роста числа госпитализаций глава ВОЗ призвал правительства «применять испытанные и проверенные меры, такие как ношение масок, улучшенная вентиляция и протоколы тестирования и лечения».

«Я обеспокоен тем, что число случаев COVID-19 продолжает расти, что оказывает дополнительное давление на перегруженные системы здравоохранения и медицинских работников», — заявил он, добавив, что также его волнует тенденция к росту смертности.

Гебрейесус предупредил, что «существует серьёзный разрыв в восприятии риска COVID-19 между научными сообществами, политическими лидерами и широкой общественностью». На его взгляд, «новые волны вируса ещё раз демонстрируют, что COVID-19 ещё далёк от завершения». Глава ВОЗ также настоятельно призвал правительства регулярно пересматривать и корректировать свои планы реагирования на COVID-19 с учётом меняющихся ситуаций.

 



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