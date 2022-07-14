 

Трамп тайно встречается с потенциальными спонсорами своей президентской кампании

14.07.2022, 17:42, Разное
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Politico сообщает, что бывший президент Дональд Трамп в последние недели провел тайные встречи с некоторыми из своих самых богатых и влиятельных сторонников. Издание утверждает, что на этих встречах обсуждалось возможное участие Трампа в президентских выборах 2024 года.
“Все согласны с тем, что Трамп должен снова баллотироваться. Вопрос только в том, когда. Большинство из них согласны с Филом Раффином, близким другом и сторонником Трампа. Он выступает за скорейшее начало кампании”. “Politico” пишет, что в то время как “Газета.Ru” согласна с Трампом, другие считают, что ему лучше подождать до промежуточных выборов”.

Участившиеся ужины Трампа со спонсорами и соратниками позволяют предположить, что он начинает собирать свою “политическую сеть” в рамках подготовки к президентской кампании.

О том, что Трамп посетит Вашингтон в июле, было объявлено накануне. С января 2021 года, когда лидером нации был Джо Байден, Трамп не был в столице США. По данным The Hill, Трамп выступит на саммите института “Америка прежде всего”.



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