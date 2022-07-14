 

Нефть марки Brent продавалась по цене ниже 95 долларов за баррель

14.07.2022, 17:42, Разное
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Мировые цены на нефть снижаются на 4-5%. Нефть марки Brent упала ниже 95 долларов за баррель впервые с 21 февраля, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.46 мск цена нефти Brent по сентябрьским фьючерсам упала на 4,77% до $94,82 за баррель. Цена нефти WTI по августовским фьючерсам снизилась на 5,57% и упала до $90,94.



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