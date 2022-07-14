 

В Нидерландах сообщили, что газ в стране не станет дефицитом при остановке импорта из РФ

14.07.2022, 17:42, Разное
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По сообщению агентства Bloomberg, голландская газотранспортная компания Nederlandse Gasunie считает, что страна сможет выдержать прекращение поставок природного газа из РФ в следующем году.
Барт Ян Ховерс, директор Gasunie Transport Services, заявил, что при соблюдении определенных условий не произойдет принудительного прекращения поставок газа потребителям в зимний период.

По словам Ховерса, Нидерланды должны выполнить несколько условий, чтобы компенсировать любые перебои с поставками российского топлива. Сократить потребление энергии в стране примерно на 20%. Снять ограничения на мощность электростанций. Заполнить местные газовые хранилища как минимум на 80%.

В последние годы РФ отправляет в ЕС небольшие объемы газа. Поставки по трубопроводу Ямал-Европа прекратились в мае. Объемы по другим основным коридорам – “Северному потоку” и газотранспортной системе Украины – в июле снизились. Технические работы привели к снижению объемов поставок по “Турецкому потоку”.



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