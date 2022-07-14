 

Социолог Шугалей объяснил необходимость мобилизации экономики РФ для помощи Донбассу

14.07.2022, 17:40, Разное
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Российские власти должны перевести экономику, промышленность и общественную жизнь в режим мобилизации, считает социолог и президент «Фонда защиты национальных ценностей» Максим Шугалей. Это необходимо для того, чтобы добиться победы в Донбассе и как можно скорее вернуть жизнь в мирное русло, заявил он в своем Telegram-канале.

Шугалей предположил, что успехи российских войск в Донбассе могли несколько «расслабить» население России. Многие люди не понимают, что ситуация на востоке Украины остается крайне серьезной и живущим там соотечественникам необходима помощь.

Социолог считает, что в текущей ситуации необходимо перевести всю промышленность в мобилизационный статус. Это необходимо для скорейшего установления мира в Донбассе. Также сами граждане РФ должны проявить активность и начать работать в несколько раз эффективнее, чем обычно.

«Работа в мобилизационном режиме нужна не только в Донецкой и Луганских народных республиках. Все граждане Российской Федерации и все промпредприятия должны работать в 5, или даже в 10 раз интенсивнее и эффективнее. Сейчас не время для отдыха и отпуска», — уверен глава ФЗНЦ.

Ранее стало известно, что Шугалей откроет приемную ФЗНЦ в Стаханове. В рамках этой деятельности он намерен оказывать точечную консультационную помощь пострадавшим от боевых действий в Луганской Народной Республике.



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