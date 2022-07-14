 

Мнение: Призрак Басаева

14.07.2022, 17:24, Разное
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Все эти удары средь бела дня по мирным городам – то по торговому центру, то вот по Виннице – потрясают своей полной отмороженностью. Они что, не понимают, к чему это в итоге может привести? Какого джинна они пытаются вызвать из бутылки? Блин, но ведь чеченские войны закончились не так уж давно; не помнят, что было их главным последствием для всей РФ?

Невероятные скоты, просто невероятные. Не просто жестокие – еще и абсолютно безмозглые.

Источник: Размышления вольного социолога



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