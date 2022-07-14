 

22 площадки и более 300 брендов: Собянин открыл гастрофестиваль “Вкусы России”

14.07.2022, 17:05, Разное
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На фестивале представлено около 300 гастрономических брендов из разных регионов. Посетители могут приобрести аланские пироги, уральскую шишку в шоколаде, сыр “Малевич”, кедровое молоко и другую продукцию производителей, ставших финалистами конкурса “Вкусы России” в 2020 и 2021 годах.

В рамках фестиваля запланировано множество мероприятий – кулинарные, творческие и ремесленные мастер-классы. Коллективы из регионов представят культурную программу.

Фестиваль проходит на 22 площадках по всему городу. Основные события развернутся на Пушкинской набережной и в Парке Горького – самом популярном общественном месте столицы.

На Пушкинской набережной расположилась ярмарка региональных брендов. Там можно попробовать и купить мясо, овощи, фрукты, рыбу, кондитерские и молочные изделия, специи и многое другое. Там же находится фудкорт, где все желающие могут насладиться блюдами по историческим рецептам.

Фестиваль призван повысить узнаваемость российских региональных брендов продуктов питания. “Вкусы России” демонстрируют богатство гастрономической культуры нашей страны.

Мероприятие поддерживает малый и средний бизнес в сфере производства продуктов питания. Предприниматели получают от Москвы торговые площадки и большое число потенциальных покупателей. Это поможет бизнесу повысить узнаваемость своих брендов и увеличить объемы производства.

Напомним, что последние 10 лет Москва активно развивает новые форматы торговли фермерскими продуктами и привлекает производителей со всей страны. В городе действует 58 межрегиональных ярмарок с 1,2 тысячи торговых мест. Там можно приобрести продукцию из 44 регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана и Армении.



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