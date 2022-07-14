 

В России объявлена в розыск участница Pussy Riot Анна Кузьминых

14.07.2022, 16:45, Новости дня
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Участницу группы Pussy Riot Анна Кузьминых объявили в розыск, соответствующее сообщение размещено в базе министерства внутренних дел России.

«Кузьминых Анна Алексеевна, 24 июня 1994 года рождения, место рождения Нижний Новгород. Разыскивается по статье УК», – цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что статья, по которой разыскивают Кузьминых, не указана.

Ранее появлялись сообщения, что в отношении артистки возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над государственным флагом РФ».

Кузьминых – выпускница ВГИК. Она поставила короткометражки «Чай» с Петром Мамоновым и «Переаттестация» с Сергеем Буруновым. В 2021 году ее арестовывали на 10 суток за неповиновение сотруднику полиции.

В апреле МВД объявило в розыск по статье УК участницу Pussy Riot Марию Алехину.

В сентябре Преображенский районный суд Москвы приговорил Алехину к году ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в столице.

21 апреля Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене Алехиной наказания в виде ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм на реальное лишение свободы из-за систематических нарушений ограничений, назначенных ей судом. Алехина на заседание не явилась. Как уточнила в ходе заседания представитель УФСИН, неотбытая часть наказания составляет 21 день.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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