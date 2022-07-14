В Румынии упал американский беспилотник

Беспилотник, принадлежащий ВВС США упал в 14.15 в трех километрах к югу от 71-й базы румынских ВВС в Кымпия-Турзий, информирует Минобороны Румынии.

БЛА типа MQ-9 Reaper потерпел аварию во время возвращения на базу, жертв и пострадавших не зарегистрировано, передает ТАСС со ссылкой на агентство Agerpres.

Инцидента подтвердил глава военного ведомства Василе Дынку телеканалу «Диджи-24». Он добавил, что БЛА участвовал в учениях и управлялся американскими военными.

«Ущерба не было, он упал в поле, где нет населенных пунктов. Американцы проводят сейчас первый анализ. <…> Мы тренируемся вместе, мы и американцы, с этими БЛА», – сказал он.

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