 

В Румынии упал американский беспилотник

14.07.2022, 16:45, Новости дня
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Беспилотник, принадлежащий ВВС США упал в 14.15 в трех километрах к югу от 71-й базы румынских ВВС в Кымпия-Турзий, информирует Минобороны Румынии.

БЛА типа MQ-9 Reaper потерпел аварию во время возвращения на базу, жертв и пострадавших не зарегистрировано, передает ТАСС со ссылкой на агентство Agerpres.

Инцидента подтвердил глава военного ведомства Василе Дынку телеканалу «Диджи-24». Он добавил, что БЛА участвовал в учениях и управлялся американскими военными.

«Ущерба не было, он упал в поле, где нет населенных пунктов. Американцы проводят сейчас первый анализ. <…> Мы тренируемся вместе, мы и американцы, с этими БЛА», – сказал он.

Ранее сообщалось, что у острова Самос в Греции разбился арендованный у Украины вертолет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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