 

МИД Сингапура разъяснил причину прибытия президента Шри-Ланки

14.07.2022, 16:45, Новости дня
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Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса прибыл в Сингапур с частным визитом и не обращался с просьбами об убежище, информирует МИД Сингапура.

«В ответ на запросы СМИ подтверждаем, что г-ну Раджапаксе был разрешен въезд в Сингапур с частным визитом. Он не просил убежища, и ему не было предоставлено никакого убежища. Сингапур обычно не удовлетворяет просьбы о предоставлении убежища», – приводит сообщение ТАСС.

Ранее власти Шри-Ланки объявили чрезвычайное положение после того, как уходящий в отставку на фоне протестов президент Готабая Раджапакса покинул страну.

Напомним, на улицах столичного города Коломбо бушуют многотысячные протесты. СМИ сообщали, что Раджапакса передал заявление об отставке одному из высокопоставленных правительственных чиновников на фоне массовых протестов. В субботу спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена был временно назначен новым президентом страны. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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