Эстонцы всё активнее крадут дрова с площадок для отдыха

Центр управления государственными лесами Эстонии жалуется, что уже некоторое время с костровых площадок жители страны крадут привезённые туда дрова. Как передаёт ERR, теперь дрова в некоторые уезды страны развозят только по тем местам отдыха, куда не очень легко добраться на автомобиле.



AP

Центр управления государственными лесами (RMK) жалуется, что уже некоторое время с костровых площадок жители страны крадут привезённые туда дрова для разведения костра. Как передаёт ERR, в одном из уездов Эстонии Ида-Вирумаа по той же причине уже много лет дрова отвозят только в те места, куда нельзя добраться на машине.

«У нас дрова всё время воровали», — рассказал руководитель Ида-Вируской зоны посещений RMK Хейнар Юузе.

В Ида-Вирумаа RMK развозит дрова только по тем местам, куда не очень легко добраться на автомобиле. В такие места, где проходит большая дорога, дрова больше не привозят.

Юузе убеждён, чем больше дров доставляют отдыхающим, тем меньше они думают об альтернативах, хотя колбаски, например, можно пожарить и на угольном гриле.