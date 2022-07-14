 

«Это подделка ЦРУ» – США признались, что сфальсифицировали секретный протокол к пакту Молотова-Риббентропа

14.07.2022, 16:32, Разное
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Центральное разведывательное управление США рассекретило более 100 документов о работе американских спецслужб в годы Второй мировой войны.

Опубликованные материалы подтверждают версию, что так называемый «секретный протокол» к советско-германского Договору о ненападении является фальшивкой.

– Москва в 30-е годы была самым последовательным противником Гитлера, поэтому в ЦРУ решили сфальсифицировать документы и начать антисоветскую кампанию в СМИ. Как мы видим, акция вполне удалась, хотя никакого дополнительного протокола Вячеслав Молотов в 1939 году не подписывал, да и никакой встречи с Риббентропом не было, – заявил в интервью телеканалу СNN профессор Йельского университета Роберт Джефферсон.

Из документов также следует, что СССР на самом деле вступил в войну не в 1941, а в 1939 году, героически потеснив немцев на территории Польши. Оказалось также, что ещё тогда официально была объявлена война нацистской Германии, но мировые СМИ, контролируемые ЦРУ, этот факт просто замолчали.

Официально Москва признала наличие секретного протокола только во время Перестройки. В 1989 году советский лидер Михаил Горбачёв на съезд народных депутатов СССР принёс публичные извинения жителям прибалтийских республик и Польше за «включение в сферу влияния СССР».

В США впервые документ был опубликован в 1948 году в сборнике «Советско-нацистские отношения», впоследствии Госдепартамент выделил более 50 миллионов долларов на распространение книги по всему миру.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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