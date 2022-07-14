Скандалы: Полна коробочка

Россияне скупили валюту на 400 млрд рублей

В сравнении с предыдущими годами россияне закупались валютой более массово. Данные за II квартал 2022 года превышают показатели трех прошедших лет за аналогичный период: 50 млрд рублей в 2019-м, 200 млрд рублей в 2020-м и 300 млрд рублей в 2021-м. На внутреннем рынке образовалась избыточная валютная ликвидность за счет притока валюты. В конце февраля и начале марта Центробанк установил ограничения для укрепления рухнувшего курса рубля. Экспортеров обязали продавать 80% выручки в течение трех рабочих дней с момента получения средств на счет, затем период увеличили до 1 сентября 2022 года.

Постепенно жесткие запреты смягчили: уже в мае экспортеры продавали половину вырученного в течение шести месяцев. Те, кто имеет и импортные контракты, могли не продавать валюту для расчетов как импортеры. В июне объявили о возможности не продавать выручку вовсе, только по решению правительственной комиссии. Как следствие, рубль укреплялся до рекордных и даже убыточных для российской экономики значений.

Смягчились и правила для физлиц. В марте ограничили покупку валюты и снятие более 10 тыс. долларов или евро со счетов. Теперь можно беспрепятственно приобретать валюту в операционных офисах банков. Однако использовать можно только те деньги, которые принесли другие клиенты после 9 апреля 2022 года.

Чтобы справиться с притоком валюты, банки стали избавляться от нее, установив комиссии на деньги недружественных стран. ЦБ РФ придерживается схожего мнения о необходимости девалютизации банковского сектора. Немаловажную роль в укреплении рубля сыграло и решение обязать европейских покупателей газа открывать рублевые счета в российских банках.

Надежда на слабый рубль

Доллары покупают для поездок за границу и как диверсификацию накоплений, предполагает руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «ИВА Партнерс» Андрей Верников.

— Россияне в апреле-июне купили валюту на 0,4 трлн рублей. Очередной обвал фондового рынка показал, что акции — инструмент ненадежный и в активе должны быть и другие инструменты. В случае дальнейшего обвала акций те же доллары можно перевести в рубли и их купить, — отмечает эксперт.

Также, по его словам, доллары покупают для того, чтобы положить в подушку безопасности.

— Последнее, как мне кажется, неразумно. Официальная инфляция в США находится в районе 8,6% годовых, неофициально — выше в два раза. Наши банки избавляются от долларовых депозитов, и условия по ним невыгодные — до 4% годовых максимум. Следовательно, доллары под подушкой сбережения не приумножат, — подчеркивает аналитик.

В большинстве случаев доллары покупают на бирже и никуда выводить с биржи не собираются — это надежда на ослабление рубля, считает собеседник издания.

— Скорее всего, эти надежды оправдаются. Европа собирается отказываться от нефти и газа из России. Германия откажется в конце года на 100% от российской нефти. Просматриваются замедление мировой экономики в 2023 году и падение спроса на нефть и газ. Надежды оправдаются, но не так быстро, как хотят спекулянты. Наш прогноз: к концу года 75 рублей за доллар мы увидим, — подытоживает он.

Больше, чем надо

Если мы посмотрим на структуру покупки валют во временном разрезе, то увидим, что ажиотажный спрос на валюту наблюдался в марте, апреле и мае, когда у населения были достаточно высокие негативные ожидания в части стабильности рубля и последствий санкций, подчеркивает кандидат экономических наук, доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

— Сегодня на фоне устойчивого укрепления рубля объем операций на валютном рынке постепенно стабилизируется. Люди покупают валюту преимущественно для текущих расходов: сейчас отпускной сезон, многие выезжают за границу. А вот интерес к валюте как к форме сбережения снижается: судя по объему операций, которые совершают банки, предложение валюты уже несколько превышает спрос на нее, — говорит он.

Активность на валютном рынке говорит о том, что россияне либо запасаются валютой, либо летят за границу на отдых. И то и то говорит о том, что деньги у людей есть, комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Это благоприятный фактор: растет финансовая грамотность населения, накопления распределяют по разным типам активов. Кроме доллара и евро граждане покупают китайские юани, это перспективная валюта именно для сохранения сбережений, а не для отпуска, поскольку сейчас из-за коронавирусных ограничений проезд в Поднебесную затруднен. Так, общий объем покупки китайской национальной валюты в июне вырос в 16 раз и составил 5,4 млрд юаней. Майский показатель — 0,33 млрд юаней, — пояснила она.

По мнению эксперта, конвертация личных средств из долларов в юани — сигнал того, что люди перестают верить в незыблемость американской валюты, предпочитая азиатскую.

— В общем ситуацию пока можно охарактеризовать как выжидательную. Россияне спасают накопления, о приумножении на фоне всеобщего роста цен говорить не приходится, — говорит Косарева.

Эффект толпы

Повышенный интерес населения к валюте нельзя назвать логичным, считает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Валюту скупают. А что с ней делать дальше — непонятно, и объяснить толком не могут, для чего приобретают ее. И физлица, и бизнес хотят отмены ограничений. Но, на наш взгляд, ограничений будет больше, и они будут жестче, — отмечает аналитик.

По оценке эксперта, западные страны, объявленные недружественными, играют вдолгую.

— Следовательно, санкционная политика в отношении России затянется еще минимум на десять лет. За это время валюты любых стран, в зависимости от тех или иных политических решений (которые не руководствуются логикой рынка), могут претерпеть какие угодно изменения. Особого смысла бежать и покупать валюту стран, где инфляция не уступает российской, нет, — резюмирует собеседница «Известий».

Фото: Скандалы.ру

Софья Смирнова

Оригинал материала: “Известия”