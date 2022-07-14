 

Мнение: Скоростная магистраль на Тайвань

14.07.2022, 15:45, Разное
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Проект строительства скоростной магистрали между материковым Китаем и столицей Тайваня.
Планируется построить до 2035-го года. Прямо через пролив. Так что до 2035-го года Тайваню так или иначе предстоит вернутся в родную гавань тем или иным путем.
Проект представлен Национальной комиссией по развитию и реформам КНР,

Источник: Colonel Cassad



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