Мнение: Скоростная магистраль на Тайвань
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Проект строительства скоростной магистрали между материковым Китаем и столицей Тайваня.
Планируется построить до 2035-го года. Прямо через пролив. Так что до 2035-го года Тайваню так или иначе предстоит вернутся в родную гавань тем или иным путем.
Проект представлен Национальной комиссией по развитию и реформам КНР,
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Источник: Colonel Cassad
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