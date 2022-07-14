Жительница Подмосковья зарезала сожителя

По данным интернет-издания “Подмосковье сегодня”, жительница Раменского в возрасте 42 лет во время ссоры зарезала мужчину, с которым ранее проживала. Отмечается, что инцидент произошел в поселке Ильинский.

Медиков для раненого вызвала сама женщина. Пострадавшего госпитализировали, однако он скончался на следующий день. Возбуждено уголовное дело.