 

Жительница Подмосковья зарезала сожителя

14.07.2022, 15:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По данным интернет-издания “Подмосковье сегодня”, жительница Раменского в возрасте 42 лет во время ссоры зарезала мужчину, с которым ранее проживала. Отмечается, что инцидент произошел в поселке Ильинский.

Медиков для раненого вызвала сама женщина. Пострадавшего госпитализировали, однако он скончался на следующий день. Возбуждено уголовное дело.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.05.21 / Различия в показателях вакцинации против Covid-19 между округами США сокращаются вместе с цифровым и экономическим разрывом,

14.12.21 / Рысь Сатик обласкал снежную фигуру медведя в Калининградском зоопарке

30.06.22 / Актриса-экспериментатор – Личное мнение

13.02.22 / Спасибо и прощай – Личное мнение

10.06.22 / ABC News – чтобы ценник не пугал — американские бренды выбирают «шринкфляцию»

29.06.20 / Домашние роды с отчетом в Instagram: Саша Зверева стала мамой в четвертый раз

20.06.22 / «Изоляция выглядит по-другому» — Junge Welt о результатах Петербургского международного экономического форума

18.05.22 / Мнение: Провокация Санду?

16.08.21 / Скандалы: Должность министра обошлась слишком дорого

26.01.22 / Российский летчик рассказал о контакте с НЛО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика