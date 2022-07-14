За что дали? – Личное мнение
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В запрещённой и экстремистской соцсети исполнитель Михайлов объявил, что награждён званием народного артиста.
«Сегодня меня официально наградили званием народного артиста России! Для меня это большая честь!»
Фото: Соцсети
Новость порвала любителей музыки на части. Одни визжат от восторга, другие же спрашивают, кто такой Стас Михайлов.
А я так скажу: прекрасно, что звание дали. Мужчина явно ухаживает за собой. Лицо такое — будто из кабинета хорошего косметолога. Причёска пышная, пиджак, опять же, под смокинг сделан.
Что, зря старается, по-вашему?
Песню артиста я смогла вспомнить только одну, но тоже замечательную. Всё для тебя, исполняет Михайлов, рассветы и закаты. Моря и океаны. Цветочные поляны. Болота, кажется, и низины ещё. Всё для тебя.
В итоге мы имеем следящего за собой мужчину — раз. Хорошую песню — два.
Насколько я знаю, исполнителя Михайлова любят женщины чуть за 40. Придут на концерт, посмотрят на Стаса, послушают его романтичные песни, всплакнут чуть-чуть.
Думают, наверное, вот бы и с ними так — рассветы и туманы, а не как обычно — полы помой, еду приготовь, и никто не ценит. Светлые чувства трогают души женщин — как тут не дать-то народного артиста?
Да и вообще, ну не Бузовой ведь звание давать! Хотя, и до неё, я думаю, дойдёт очередь. Тоже ведь душевная гОленька баба.
К чему это я? Ах, да: попрошу Стаса Михайлова не критиковать.
—
Источник: Лена Миро
Смотреть комментарии → Комментариев нет