За что дали? – Личное мнение

В запрещённой и экстремистской соцсети исполнитель Михайлов объявил, что награждён званием народного артиста.

«Сегодня меня официально наградили званием народного артиста России! Для меня это большая честь!»



Фото: Соцсети

Новость порвала любителей музыки на части. Одни визжат от восторга, другие же спрашивают, кто такой Стас Михайлов.

А я так скажу: прекрасно, что звание дали. Мужчина явно ухаживает за собой. Лицо такое — будто из кабинета хорошего косметолога. Причёска пышная, пиджак, опять же, под смокинг сделан.

Что, зря старается, по-вашему?

Песню артиста я смогла вспомнить только одну, но тоже замечательную. Всё для тебя, исполняет Михайлов, рассветы и закаты. Моря и океаны. Цветочные поляны. Болота, кажется, и низины ещё. Всё для тебя.

В итоге мы имеем следящего за собой мужчину — раз. Хорошую песню — два.

Насколько я знаю, исполнителя Михайлова любят женщины чуть за 40. Придут на концерт, посмотрят на Стаса, послушают его романтичные песни, всплакнут чуть-чуть.

Думают, наверное, вот бы и с ними так — рассветы и туманы, а не как обычно — полы помой, еду приготовь, и никто не ценит. Светлые чувства трогают души женщин — как тут не дать-то народного артиста?

Да и вообще, ну не Бузовой ведь звание давать! Хотя, и до неё, я думаю, дойдёт очередь. Тоже ведь душевная гОленька баба.

К чему это я? Ах, да: попрошу Стаса Михайлова не критиковать.

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