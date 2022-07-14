 

Стало известно о дискуссии в ЕС о снятии части санкций с россиян

14.07.2022, 15:20, Новости дня
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В Евросоюзе ведется обсуждение вопроса по снятию санкций с некоторых российских граждан, введенных в связи с ситуацией на Украине, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

В суд с требованием снять эти рестрикции обратились около 30 физических лиц, еще около 10 человек обратились в Евросоюз напрямую, сообщили собеседники Bloomberg, передает ТАСС.

Юридическая служба Евросовета сообщила постпредам Евросоюза, что некоторые из запросов «были оправданы». Сведения, представленные лицами, показали, что меры, введенные против них, задействовали «на слабых основаниях».

Сейчас в ЕС «ведутся дискуссии о возможной отмене санкций в отношении некоторых лиц».

Ранее в четверг СМИ сообщили, что в ЕС готовятся представить и одобрить седьмой пакет санкций против РФ в течение недели.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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