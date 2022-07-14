В результате обстрела Украиной города Изюма есть жертвы среди населения
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В результате обстрела со стороны Украины, нанесенного по городу Изюму в Харьковской области, погибли мирные жители, информирует пресс-служба администрации региона в Telegram-канале.
«Изюм Харьковской области снова под ударом ВСУ. В центре города зафиксировано порядка десяти прилетов. Стреляли снова по местам скопления людей. Есть жертвы среди мирного населения. Точная информация уточняется», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Во время спецоперации в Украине силы РФ и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Сейчас в регионе созданы четыре районных администраций на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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