 

В результате обстрела Украиной города Изюма есть жертвы среди населения

14.07.2022, 15:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В результате обстрела со стороны Украины, нанесенного по городу Изюму в Харьковской области, погибли мирные жители, информирует пресс-служба администрации региона в Telegram-канале.

«Изюм Харьковской области снова под ударом ВСУ. В центре города зафиксировано порядка десяти прилетов. Стреляли снова по местам скопления людей. Есть жертвы среди мирного населения. Точная информация уточняется», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Во время спецоперации в Украине силы РФ и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Сейчас в регионе созданы четыре районных администраций на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07.22 / Минобороны: ВСУ используют в военных целях медобъекты Угледара и Константиновки

28.10.20 / В Германии оценили решение суда о геноциде советского народа в годы войны

03.01.22 / Рубль показал нейтральную динамику к доллару и подешевел к евро

08.09.21 / Свитолина не смогла выйти в полуфинал US Open. Украинка в трех сетах уступила 19-летней канадке

24.12.20 / 24 канал – в Финляндии осудили мошенников, которые делали из украинцев румын

18.03.21 / Канал “Дом” заявил, что шоу “Взгляд с Банковой” не будет авторской программой Мендель, она только одна из спикеров

15.11.20 / Еврокомиссия хочет создать свой “союз здравоохранения”

03.01.22 / ГСЧС Украины предупредила о подъеме уровня воды в реках и ослаблении ледового покрова

03.09.21 / В ЮАР оценили угрозу обнаруженного в стране нового штамма коронавируса

14.07.21 / В Госспецсвязи заявили о нейтрализации кибератаки на сайты президента и СБУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика