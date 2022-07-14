Пушилин: РФ ведет сложные переговоры с Киевом по обмену пленными

Обсуждение обмена пленными между Донецкой народной республикой и Украиной ведется при помощи России, сообщил глава республики Денис Пушилин.

«Переговоры продолжаются, но, с учетом того, что у нас нет прямой официальной связи с украинским режимом, мы обращаемся и действуем через РФ. Российская Федерация проводит очень сложные переговоры с противником», – сказал Пушилин в эфире «России 24», передает ТАСС.

Он подчеркнул, что ДНР необходимо обмен пленными, и Россия включает граждан и ДНР и ЛНР в списки по обмену. Это дает возможность возвращать граждан домой.

Напомним, обмен военнопленными 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию Верховного главнокомандующего ВС РФ с целью сохранения жизни и здоровья бойцов ДНР и ЛНР.

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